Incidente sulla Casilina, schianto fra due auto: morto uomo di 62 anne, in codice rosso la moglie L’incidente è avvenuto questa notte, nella zona di Torre Spaccata verso le ore 3: la seconda automobile è fuggita dopo l’impatto. Il conducente si è costituito questo pomeriggio: è un ragazzo di 25 anni.

È accaduto questa notte, nel quadrante est della capitale: due automobili si sono scontrate lungo via Casilina, all'altezza di via di Torre Spaccata. Si tratta di un incidente fra una Smart e un'Audi: ad avere la peggio, dopo il violento impatto, le due persone a bordo della Smart, una coppia di sessantenni. L'uomo è morto sul colpo, mentre la moglie è stata trasportata d'urgenza in ospedale, in codice rosso. Il conducente dell'Audi è invece fuggito subito dopo l'impatto. A neanche 24 ore dall'incidente, però, si è costituito presso la caserma dei Carabinieri di Città Giardino. Si tratta di un ragazzo di 25 anni: sarà deferito per omicidio stradale fuga e omissione di soccorso.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Le due automobili stavano viaggiando lungo via Casilina, quando si sono scontrate. L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo. Sul posto, non appena allertate, sono arrivate le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale che, una volta sul luogo dell'incidente, hanno immediatamente provveduto a svolgere i rilievi.

Oltre a loro, sul posto, anche il 118. Gli operatori del personale sanitario hanno immediatamente preso in cura le due persone che si trovavano a bordo della Smart. Per l'uomo, un sessantaduenne, non c'è stato niente da fare: è deceduto sul colpo e gli operatori del 118 sono stati costretti a constatarne il decesso. La donna, due anni più giovane, è invece stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Il conducenti dell'Audi: scappa, poi si costituisce

Il conducente dell'Audi, invece, dopo il violento impatto è fuggito senza prestare soccorso. Nel pomeriggio di oggi, a meno di 24 ore dal terribile incidente, si è costituito ai carabinieri di Città Giardino. Si tratta di un ragazzo di 25 anni. Il giovane sarà deferito Autorità Giudiziaria da polizia locale Gruppo Appio per omicidio stradale fuga e omissione di soccorso.