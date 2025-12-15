Incidente sul Lungotevere Flaminio, scooter contro spartitraffico: Marco Plez muore a 64 anni

Marco Plez è morto in un incidente sul Lungotevere Flaminio all’altezza di Piazzale delle Belle Arti. È finito col suo scooter contro lo spartitraffico.

Incidente sul Lungotevere Flaminio

Si chiamava Marco Plez il sessantaquattrenne morto in un incidente stradale vicino Piazzale delle Belle Arti sul Lungotevere Flaminio a Roma. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre. Alla guida del suo scooter, si è schinatato contro lo spartitraffico e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli. Da gennaio 2025 sono 109 i morti in incidenti stradali a Roma.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 16.30, Plez era alla quida del suo scooter TMax e stava percorrendo il Lungotevere Flaminio verso lo Stadio Olimpico quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato lo spartitraffico all'altezza di Piazzale delle Belle Arti. Un impatto violento a seguito del quale è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori hanno cercato di rianimarlo a lungo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma hanno dovuto constatarne il decesso. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio.

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione pare che lo scooterista poco prima dell'impatto contro lo spartitraffico abbia cercato di sorpassare una Smart. Quello di ieri pomeriggio è il secondo incidente nel giro di poco più di un mese sul Lungotevere Flaminio all'altezza di Piazzale delle Belle Arti. A inizio novembre scorso infatti un altro morto: un trentacinquenne è deceduto finendo sullo spartitraffico.