Incidente sul lavoro, operaio cade da un’impalcatura e muore sul colpo Un operaio di 52 anni è morto mentre si trovava su un ponteggio in via Toscana, poco distante da via Veneto. Sul luogo sono arrivati gli agenti di polizia, della Scientifica e gli ispettori del lavoro.

Foto di repertorio

È successo poco distante da via Veneto nel cuore della città di Roma, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile. Un operaio di 52 anni è morto cadendo da un'impalcatura accanto ad un palazzo in via Toscana, dove si trovava insieme ad alcuni colleghi. Sul luogo è immediatamente arrivata un'ambulanza del 118, ma una volta sul posto i medici del personale sanitario non hanno potuto far altro che dichiarare la morte dell'uomo.

Le indagini

Sull'incidente sono state subito aperte delle indagini. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Castro Pretorio che hanno già effettuato un sopralluogo: come si legge in un articolo de il Corriere della Sera, non è escluso che nelle prossime ore il cantiere in cui stava lavorando l'uomo al momento del fatale incidente possa essere sequestrato. Insieme agli investigatori, inoltre, è arrivata anche la polizia Scientifica: gli agenti stanno ascoltando i responsabili della ditta e i colleghi con cui la vittima stava lavorando al momento dell'incidente per verificare che le norme di sicurezza sul lavoro siano state rispettate.

Oltre agli agenti, però, sono arrivati anche i vigili del fuoco, per estrarre il colpo rimasto intrappolato fra la parete del palazzo e l'impalcatura e gli ispettori del lavoro della Asl.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe caduta da un'impalcatura che si trova vicino al quarto piano del palazzo, ma che corrisponde all'altezza di un secondo piano dalla strada. Proprio durante la caduta, l'uomo sarebbe morto sul colpo, dopo essere rimasto bloccato nell'intercapedine fra l'impalcatura stessa e la parete esterna del palazzo.