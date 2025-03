video suggerito

Incidente sul lavoro alle porte di Roma: dipendente ditta di trasporti muore schiacciato da un cancello L'incidente mortale a Guidonia Montecelio: un dipendente di una ditta di trasporti è rimasto schiacciato da un cancello all'ingresso della ditta. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto ormai per lui non c'era già più nulla da fare.

A cura di Redazione Roma

Foto di repertorio.

Un nuovo incidente mortale sul lavoro in provincia di Roma. Erano circa le 4.00 del mattino di oggi, lunedì 3 marzo, quando un dipendente di una ditta di trasporti è rimasto schiacciato dal cancello d'ingresso della ditta di trasporti dove è impiegato in via Gioacchino Bonnet, a Guidonia Montecelio. Da quanto si apprende l'uomo aveva 58 anni.

Inutili purtroppo i soccorsi del personale sanitario accorso a bordo di un'ambulanza, che sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco di Tivoli: quando è stato estratto da sotto il cancello, ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ancora da chiarire come sia stato possibile che il pesante cancello di metallo sia uscito dai cardini schiacciando il dipendente.

Sul decesso del lavoratore è stata aperta un'indagine da parte dell'ispettorato del lavoro della Asl di competenza e dagli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto. Il personale del commissariato di San Basilio hanno già ascoltato i colleghi dell'uomo e i titolari dell'impresa. Attesa nelle prossime ora un'informativa in procura.