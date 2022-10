Incidente sul lavoro ad Aprilia, camion si ribalta e ferisce un operaio È stato soccorso con l’ambulanza e trasportato in ospedale un operaio travolto da un mezzo durante una manovra ad Aprilia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via Piemonte ad Aprilia. Il sinistro risale al pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, e si è verificato in un cantiere in corso nel territorio della provincia di Latina. Per il lavoratore coinvolto è stato necessario ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale che indagano sull'accaduto, l'operaio, che presta servizio per una ditta, era al lavoro e si trovava a piedi, mentre un camion gru stava facendo manovra. Il mezzo per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è ribaltato, colpendolo.

L'operaio ferito trasportato in ospedale

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato all'ospedale di Aprilia. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Accertamenti sulla dinamica dell'incidente

Presenti per gli accertamenti di rito sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto le verifiche necessarie. Da accertare infatti se il sinistro si sia verificato per una fatalità, oppure se sia dovuto ad un malfuzionamento del mezzo che lo ha provocato se si sarebbe potuto evitare. Al vaglio le misure di sicurezza messe in atto dall'operaio al momento dell'accaduto.