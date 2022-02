Incidente sul lavoro a Sora: operaio muore colpito in testa da una lastra d’acciaio Non c’è stato nulla da fare per un operaio ucciso a Sora da una lastra d’acciaio che lo ha colpito alla testa. È l’ennesimo morto sul lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro a Sora, in provincia di Frosinone, dove un operaio è morto, colpito alla testa da una lastra d'acciaio. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, martedì 1 febbraio, e sono avvenuti all'interno di un cantiere ciociaro. Non è ancora noto il nome della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante la chiamata ai soccorsi e il pronto intervento dell'ambulanza. Secondo le informazioni apprese l'operaio si trovava al lavoro in via Pietra Santa Maria, quando, per cause non note e ancora in corso accertamento, è rimasto gravemente ferito, colpito incidentalmente alla testa da una lastra d'acciaio.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche e il decesso è sopraggiunto a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate a seguito dell'impatto con la lastra. Presti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri, che indagano sull'accaduto ricostruendone la dinamica. Da chiarire se l'operaio fosse messo in condizione di lavorare in sicurezza, con tutte le misure del caso e se la tragedia si sarebbe potuta evitare.

Aumentano le morti sul lavoro

Sale il numero delle morti sul lavoro dagli scorsi mesi. Una delle prime vittime dell'anno è il sessantaquattrenne Salvatore, deceduto a Pomezia, dopo essere caduto dal capannone sul quale stava lavorando. Sempre a gennaio, il 14, un altro operaio, questa volta a Fiumicino, è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'installazione della fibra ottica, travolto da un'auto che lo ha investito. Il 2021 si è concluso con un dicembre di sangue per le morti sul lavoro. Tra le altre, a Monterotondo alle porte della Capitale, un operaio di venticinque anni è morto dopo essere precipitato da un tetto, in zona San Giovanni un cinquantaduenne è deceduto a seguito della caduta da un'impalcatura.