Incidente sul lavoro a Monterotondo: operaio 25enne cade da un tetto e muore

A cura di Alessia Rabbai

Un operaio di venticinque anni è morto sul lavoro a Monterotondo, Comune in provincia di Roma. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava svolgendo dei lavori di riparazione insieme ai colleghi, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto dal lucernario ed è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. Poi l'impatto al suolo, che gli è risultato purtroppo fatale. Il venticinquenne è deceduto sul colpo e non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme gli operai che erano in turno con lui, che hanno assistito alla scena e che preoccupati per le gravi conseguenze della sua caduta hanno chiamato immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Ricevuta la segnalazione, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimare l'operaio, ma ogni tentativo è stato inutile. Presenti per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Tivoli, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro, con i tecnici che stanno cercando di capire se l'operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza, se l'incidente si sarebbe potuto evitare e se sussistano eventuali responsabilità a carico della ditta per la quale lavorava. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. Sulla vicenda la Procura della repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.