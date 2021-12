Incidente sul lavoro a Cassino, palo colpisce un operaio: è grave È grave un operaio rimasto ferito dopo la caduta di un palo mentre era al lavoro a Cassino. È stato necessario il trasporto in eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro a Cassino, dove un operaio è rimasto gravemente ferito. Vittima un lavoratore, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale. I fatti risalgono alle scorse ore e si sono verificati all'interno di un'azienda che si trova a piazzale della Tiberina, nel territorio in provincia di Frosinone. A fargli del male un palo che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato e lo ha colpito mentre era impegnato nel suo lavoro. L'impatto è stato violento e le sue condizioni di salute sono parse fin da subito serie. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale. Considerato il suo stato il personale sanitario è giunto in eliambulanza, per il trasferimento in volo. Arrivato al pronto soccorso l'operaio è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale e i tecnici dell'Ispettorato del Lavoro, che dovranno fare chiarezza su quanto successo. Da chiarire infatti cosa abbia provocato la caduta del palo, se l'operaio fosse nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se l'incidente si sarebbe potuto evitare.

Dodici giorni fa un operaio è morto caduto da un tetto

Solo dodici giorni fa c'è stato un altro incidente sul lavoro nel Lazio, questa volta mortale e avvenuto nel Comune di Monterotondo, in provincia di Roma sul quale la Procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A rimanerne vittima è stato un operaio venticinquenne, caduto da un tetto mentre stava svolgendo dei lavori di riparazione insieme ai colleghi ed è caduto nel vuoto, morendo sul colpo.