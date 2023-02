Incidente sul Gra in Galleria Appia tra tir e auto: strada chiusa e traffico Traffico e strada chiusa sul Gra all’altezza della Galleria Appia per un incidente tra tir e auto che si è verificato stamattina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare nella mattinata presto di oggi, mercoledì 22 febbraio. Il sinistro è avvenuto nella Galleria Appia. Da quanto si apprende erano circa le ore 6, a scontrarsi sarebbero stati un tir e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'incidente sarebbe avvenuto secondo quanto raccontano alcuni testimoni, in corsia di sorpasso in carreggiata interna. Mattinata di passione per gli automobilisti diretti al lavoro, con code, traffico e la chiusura temporanea del tratto di strada, con aperta la sola corsia d'emergenza.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte. La strada è stata chiusa temporaneamente per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito della polizia stradale e dei tecnici Anas. Il traffico è congestionato.