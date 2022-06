Incidente su via Prenestina, scontro frontale fra due automobili: gravi una mamma con due bambini Grave incidente a Roma su via Prenestina: ferite quattro persone, tra cui una mamma e due bambini.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 27 giugno 2022, su via Prenestina. Stando a quanto si apprende, alle ore 16.30 circa due automobili si sono scontrate frontalmente all'incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino al chilometro 14.700 della Prenestina.

Quattro feriti nell'incidente sulla Prenestina, tutti gravi

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco Nomentano 6/A. Su una delle due automobili viaggiavano una mamma e due bambini, soccorsi e trasportati tutti in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Anche il conducente dell'altra automobile è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Tor Vergata. L'uomo viaggiava da solo a bordo della vettura. Per diverso tempo il tratto di via Prenestina interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico. Sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia di vigili urbani.

Un altro incidente a Roma: investito da camion, grave 56enne

Al centro commerciale Porte di Roma un dipendente di un supermercato è stato investito nella zona carico/scarico merci da un camion. Il mezzo pesante stava facendo retromarcia e ha preso in pieno il dipendente, un italiano di 56 anni. L'uomo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Sull'episodio stanno indagando gli uomini del commissariato Fidene, che stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente. Il ferito non sembrerebbe in pericolo di vita, nonostante le gravi ferite riportante in seguito allo scontro con il furgone.