Incidente su via Pontina, Smart si schianta contro un cartello stradale Una Smart si è schiantata contro il guardrail e un cartello stradale lungo via Pontina ad Aprilia. L’automobilista di 48 anni è stato soccorso in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto incidentata (Foto Facebook di via Pontina S.R. 148)

È stato soccorso in codice rosso e trasportato in ambulanza in ospedale l'automobilista quarantottenne alla guida della Smart nera, che nella serata di venerdì 5 novembre si è schiantato contro il guardrail e un cartello stradale lungo via Pontina ad Aprilia. La foto immortalata da un automobilista e condivisa sui social network anche dalla pagina Fabook via Pontina S.R. 148 mostra il sinistro, l'immagine incredibile dell'auto adagiata sulle due ruote posteriori.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il quarantottenne era al volante e stava percorrendo la strada che collega Roma a al territorio pontino, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, probabilmente a causa dell'elevata velocità e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo all'altezza dello svincolo per la Nettunense e ha sbandato, schiantandosi contro il guardrail. La macchina è rimasta sospesa sulle due ruote posteriori, mentre la parte anteriore è finita contro un cartello di indicazioni stradali. Nell'impatto l'automobilista è rimasto gravemente ferito. La scena è accaduta davanti ai passanti che hanno chiamato il 118 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e che hanno scattato foto con lo smartphone.

Data la dinamica del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto e hanno dato il via alle operazioni. Hanno estratto l'uomo dalla macchina, consegnandolo alle cure dei paramedici. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza in ospedale. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel sinsitro non risultano coinvolti altri veicoli.