Incidente su via Pontina, scontro tra 5 mezzi tra cui 2 tir: strada chiusa Traffico e code su via Pontina per un incidente stradale che ha coinvolto due tir e tre veicoli. Strada chiusa e circolazione deviata su via di Pratica.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente con due tir su via Pontina (Dal Gruppo Facebook via Pontina)

Incidente stradale su via Pontina. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 marzo. A rimanere coinvolti sono stati cinque mezzi, tra i quali due autoarticolati e altri veicoli, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati. Nell'incidente non risultano feriti. Secondo le informazioniapprese l'impatto si è verificato all'altezza del chilometro 19,800, in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il gruppo Eur e cinque pattuglie, i vigili del fuoco, il personale Anas e il 118.

Traffico e code sulla Pontina per incidente

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli in transito lungo il tratto di strada interessato dall'incidente. Uno dei due tir a seguito del sinistro è finito di traverso occupando la carreggiata e impedendo il transito delle altre auto, la motrice si è distaccata. Data l'entità dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con le squadre del Comando provinciale di Roma. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di messa in sicurezza della strada, alla presenza del personale Anas. Presente sul luogo del sinistro anche il personale sanitario arrivato con diverse ambulanze, ma fortunatamente per nessuna delle persone coinvolte che viaggiavano all'interno degli abitacoli dei veicoli incidentati è stato necessario il trasporto in ospedale. Per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine è stata necessaria la chiusura temporanea della strada con deviazione su via di Pratica. Terminate le operazioni e liberata la carreggiata, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nelle ore seguenti.