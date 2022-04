Incidente su via Pontina: Jeep investe e uccide una donna Tragedia tra via Pontina e via Vallerano per un incidente in cui una Jeep ha investito e ucciso una donna.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto su via Pontina. Il sinistro si è verificato la mattina presto di oggi, martedì 5 aprile, intorno alle ore 5.30. La vittima dalle prime informazioni apprese è una senzatetto di età compresa tra i quarantacinque e i cinquant'anni, della quale al momento non è ancora nota l'identità e che non aveva con sé i documenti. La donna era in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Jeep Renegade l'ha investita all'altezza di via Vallerano, uccidendola. Alla guida del veicolo c'era un uomo di quarantasette anni, che probabilmente non l'ha vista e che si è fermato a prestare soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Presenti sul posto gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo VIII Tintoretto, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'acacduto. Da accertare eventuali responsabilità a carico del conducente. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. A comunicare l'incidente Luceverde Roma, che ha raccomandato agli automobilisti di prestare attenzione nel tratto interessato dal sinistro. A seguito dell'incidente la laterale di via Pontina tra Tor De Cenci e Vallerano in direzione Eur è stata chiusa. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La carreggiata è stata liberata e la strada riaperta, il traffico è tornato alla normalità durante la mattinata.