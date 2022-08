Incidente su via Pontina, coinvolti 4 veicoli: traffico bloccato verso Roma, chilometri di code Traffico bloccato verso Roma e chilometri di code su via Pontina, dove quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente all’altezza di Pomezia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Traffico e code lungo via Pontina per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella mattinata di giovedì 4 agosto, poco prima delle ore 7, all'altezza di Pomezia. La circolazione risulta fortemente rallentata, con incolonnamenti in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello stabilimento Crik Crok. Dalle prime informazioni apprese pare siano coinvolti quattro veicoli, anche se non è ancora chiara la dinamica, che è al vaglio delle forze dell'ordine. Si segnalano tempi di percorrenza fino a 70 minuti.

Gli automobilisti in transito lungo il tratto di strada interessato dal sinistro verso Latina hanno spiegato che l'incolonnamento verso la Capitale inizia da Aprilia. Una mattinata di passione per i pendolari che percorrono via Pontina per studio o per lavoro diretti verso Roma. Intorno alle ore 10 la situazione è ancora congestionata, con chilometri di code. Sul posto le forze dell'ordine al lavoro per gli accertamenti del caso. Presenti anche diverse ambulanze anche se non sono note al momento le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte.