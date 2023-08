Incidente su via Pontina, 67enne si schianta con l’auto contro il guardrail e muore Tragedia su via Pontina all’altezza di Castelo Romano, dove una donna di sessantasette anni ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il guardrail.

Una donna di sessantasette anni è morta in un incidente stradale su via Pontina. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso 4 agosto. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 19 e la sessantasettenne era alla guida della sua auto lungo via Pontina all'altezza del chilometro 23.300 in carreggiata Nord verso Roma e dello svincolo per Castel Romano. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della macchina, una Fiat Punto, ha sbandato ed è finita contro il guardrail che costeggia la carreggiata.

L'impatto è stato violento e per la donna non c'è stato nulla da fare, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo. La sessantasettenne viaggiava da sola, a dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che preoccupati per le sue condizioni di salute, parse fin da subito critiche, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, che ha cercato di rianimarla, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

Presenti per i rilievi gli agenti della polizia stradale di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo, nel quale dunque non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Non è chiaro cosa l'abbia fatta sbandare, se una malore improvviso, una distrazione, un colpo di sonno o l'attraversamento di un animale. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che deciderà in merito all'autopsia.