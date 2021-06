Grave incidente oggi a Roma, in via Laurentina. Tre macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 20,980 in località Selvotta, tra via dei Castelli Romani e via Strampelli. Non sono ancora note le cause del sinistro, in corso di accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale del Gruppo IX Eur. A quanto si apprende, una donna di 42 anni è rimasta ferita nell'impatto, non è chiaro se in modo grave o meno: la strada è stata chiusa per permettere all'elicottero di atterrare, dopodiché è stata elitrasportata all'ospedale San Camillo di Roma con urgenza. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Al termine dei rilievi effettuati dai vigili urbani la strada è stata riaperta al traffico. Saranno gli agenti ad accertare cosa è accaduto e a individuare eventuali responsabilità del caso. Non sarebbero ferite in modo grave le persone a bordo degli altri mezzi coinvolti.

Maltempo a Roma, numerosi gli incidenti nella capitale

Numerosi gli incidenti che si sono verificati oggi a Roma. Complice il maltempo, le strade allagate e il traffico in tutta la capitale, sono numerosi gli automobilisti che hanno perso il controllo delle proprie vetture. Al momento fortunatamente sembra che nessun sinistro abbia avuto esiti particolarmente gravi, eccetto quello avvenuto su via Laurentina che ha visto il ferimento della donna trasportata in codice rosso in ospedale. Le autorità consigliano di prestare massima attenzione alla guida soprattutto in queste ore di forti temporali e nubifragi, con le strade bagnate dalla pioggia e la visibilità ridotta a causa del maltempo, che potrebbero causare nuovi incidenti.