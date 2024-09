video suggerito

Incidente su via del Foro Italico: perde il controllo dello scooter, morto un 37enne Tragedia stamattina lungo via del Foro Italico a Roma, dove un 37enne è morto in un incidente stradale, cadendo dallo scooter.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via del Foro Italico a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, giovedì 19 settembre. La vittima è un trentasettenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A rimanere coinvolto nell'incidente è stato solo il suo scooter Honda Sh 150, non sono stati interessati altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 7, il trentasettenne era alla guida dello scooter e stava percorrendo via del Foro Italico direzione San Giovanni quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto, all'altezza svincolo Corso di Francia. Un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo. L'incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Ricevuta la segnalazione sul posto è giunto in poco tempo il personale sanitario, che ha soccorso la vittima, pronto a trasportarla in ospedale, ma non c'è stato purtroppo altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto, le indagini sono in corso.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico in tilt e lunghe code nel quadrante, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro della polizia locale. Oltre a via del Foro Italico è stata temporaneamente chiusa la Galleria Giovanni XXIII sempre verso San Giovanni, poi riaperta nel corso della mattinata. Presenti sul posto anche le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario per agevolare la viabilità.