Incidente su via Cristoforo Colombo, scontro tra tre auto: ferita una donna Un’automobilista è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto la sua auto e atre tre macchine lungo via Cristoforo Colombo, che è stata chiusa temporaneamente all’altezza del civico 16 in direzione Roma. I tre veicoli si sono scontrati ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata presto di oggi, giovedì 26 agosto. A rimanere coinvolte tre automobili, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Una donna che era alla guida è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, per essere sottoposta agli accertamenti del caso, fortunatamente non grave. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5 quando le tre macchine, una Bmw, una Mercedes e una Fiat Panda si sono scontrate all'altezza del chilometro 16, in direzione Roma. Non è chiara la dinamica del sinistro, ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto per i rilievi scientifici. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno allertato il Numero Unico delle Emergenze 112 e si sono fermati a prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto è intervenuto in breve tempo il personale sanitario in ambulanza.

Automobilista ferita trasportata in ospedale in codice azzurro

La conducente della Bmw è rimasta lievemente ferita nell'impatto ed è stata trasportata al pronto soccorso del Sant'Eugenio in codice azzurro. Arrivata nel nosocomio di Piazzale dell'Umanesimo la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone e sta bene. Presenti per le verifiche di rito gli agenti del Gruppo X Mare. I vigili urbani per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi hanno temporaneamente chiuso via Cristoforo Colombo. Liberata la carreggiata dai veicoli incidentati e dai detriti, il tratto di strada è stato riaperto e la circolazione nel corso della mattinata è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.