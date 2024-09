Incidente su via Cassia tra furgone e scooter: morto un 50enne

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Cassia a Roma. Il sinisitro si è verificato nella mattinata presto di oggi, sabato 7 settembre, nel quadrante Nord della Capitale. A scontrarsi sono stati un furgone e uno scooter e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La vittima da quanto si apprende è un cinquantenne, che è deceduto a acusa dei traumi e delle ferite riportate.

Lo scooterista morto in ospedale

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8, lo scooterista stava percorrendo via Cassia all'altezza di via al Sesto Miglio in zona Tomba di Nerone, quando improvvisamente il suo Honda Sh si è scontrato con un Fiat Fiorino, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno assistito allo scontro e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che hanno preso in carico il cinquantenne, trasportandolo in codice rosso all'ospedale San Pietro di Roma. Il paziente è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo.

Il conducente del furgone sottoposto ai test alcolemici e tossicologici

Il conducente del furgone, un uomo di quarantanove anni, è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea, per essere sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, dei quali si attendono i risultati. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Il conducente del furgone rischia di essere indagato per omicidio stradale