Incidente su via Cassia nord, scontro fra tre automobili: tre feriti, due soccorsi in codice rosso Tre auto si sono scontrate nella prima mattina di oggi: tre feriti, di cui due gravi. Dopo l’incidente si sono formate code di tre chilometri su via Cassia nord.

A cura di Beatrice Tominic

Si è verificato nella prima mattina di oggi, 7 novembre, sulla via Cassia nord. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 90: tre automobili si sono scontrate e hanno riportato gravi danneggiamenti. Fra le persone a bordo dei veicoli, tre sono rimasti feriti, due di loro si trovano in condizioni gravi. Come riporta la testata locale di Tuscia Web, una delle automobili coinvolte nel sinistro appare totalmente distrutta: dell'abitacolo resta soltanto un cumulo di lamiere.

L'arrivo dei soccorsi: tre feriti, due gravi

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale e locale e i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato i tre veicoli a scontrarsi: ciò che appare certo è che l'impatto è stato violentissimo, come dimostrano non solo i danni alle automobili ma anche la posizione stessa in cui si sono ritrovati i mezzi dopo l'urto.

Arrivati in breve tempo anche gli operatori sanitari del 118: una volta giunti sul luogo dell'incidente hanno immediatamente preso in cura le persone rimaste ferite nello scontro. Si tratta di tre feriti, due dei quali sono in condizioni gravi e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, dove si trovano in codice rosso.

Strada riaperta al traffico, code lunghe tre chilometri su via Cassia nord

Dopo l'incidente, con l'arrivo degli agenti, la strada è stata chiusa al traffico fino alle ore 10.15 circa per permettere che i feriti fossero soccorsi e di eseguire tutti i rilievi necessari a comprendere l'esatta dinamica del sinistro. In seguito i mezzi sono stati rimossi dalla strada. Dopo l'incidente che ha bloccato la circolazione della strada si sono sviluppate code di automobili lunghe fino a tre chilometri.