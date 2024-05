Incidente su via Appia tra due auto: tre feriti trasportati in ospedale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri sull'incidente

Tre feriti trasportati in ospedale è il bilancio dell'incidente stradale lungo via Appia, avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso 21 maggio nel Comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina. A scontrarsi sono state due auto, che si sono tamponate, mentre percorrevano la strada nello stesso senso di marcia.

Secondo le informazioni apprese a rimanere coinvolte nell'incidente sono state due auto. In una c'era al volante una donna di settantasette anni residente a Monte San Biagio, che proveniva da Terracina. Nella seconda vettura invece c'erano un sessantaquattrenne di Fondi e sua moglie. Entrambe le macchine erano dirette a Fondi. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono tamponate.

Tre feriti trasportati in ospedale

Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. I paramedici hanno preso in carico i tre feriti e li hanno trasportati tutti all'ospedale di Terracina, per le cure del caso. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Due feriti in un incidente frontale a Roccasecca dei Volsci

Altri due feriti in un incidente stradale che si è verificato sempre nella provincia di Latina, stavolta nel Comune di Roccasecca dei Volsci. Ieri i carabinieri della stazione locale sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra due auto. Un settantacinquenne residente a Roccasecca dei Volsci alla guida di un macchina stava percorrendo una

strada contromano e si è scontrato frontalmente con l’altra auto. Al volante c'era una ventunenne di Priverno. Tutti e due gli automobilisti hanno avuto bisogno di cure mediche, presi in carico dal personale sanitario, sono stati trasportati all'ospedale di Terracina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale.