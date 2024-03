Incidente su via Appia a Terracina: auto investe e uccide un 21enne È morto sul colpo un 21enne travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via Appia a Terracina. Il conducente rischia di essere indagato per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventuno anni è morto, investito da un'auto sulla via Appia a Terracina, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, venerdì primo marzo. A perdere la vita è un giovane, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5 quando il ragazzo stava camminando in strada e un'auto lo ha investito mentre stava attraversando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni. L'automobilista rischia di essere indagato per omicidio stradale, come da prassi in questi casi il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente è stato sottoposto ai test per la verifica della presenza di droga o alcol nel sangue.