Incidente stradale sull’A1, un’auto si ribalta e muore un 74enne: traffico bloccato, code per 3 km Un’automobile si è ribaltata lungo l’A1, nel tratto fra Frosinone e Ceprano: un uomo di 74 anni è morto sul colpo. In corso i rilievi, code per 3 km.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 ottobre 2022: un'automobile si è ribaltato più volte, fermandosi soltanto dopo essersi fermato appoggiandosi sull'asfalto con un fianco lungo il tratto ciociaro di A1. A perdere il controllo dell'automobile un uomo di 74 anni, morto sul colpo. Per i rilievi e le verifiche del caso, si è formata una fila lunga tre chilometri sul tratto che collega Roma a Napoli.

La dinamica dell'incidente

L'uomo di 74 anni che, come si legge su Teleuniverso.it era originario di Cagliari, era a bordo della sua automobile, una Range Rover che stava percorrendo il tratto di autostrada compreso fra i caselli di Ceprano e Frosinone, in direzione nord, verso Roma. All'altezza del chilometro 642 il 74enne, che si trovava alla guida dell'automobile, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare: è a questo punto che l'automobile ha iniziato a ribaltarsi più volte.

Non appena allertati, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: oltre alla polizia stradale e al personale di autostrade, ancora sul posto per i rilievi di rito e tutti gli accertamenti necessari a comprendere le cause e la dinamica esatta dell'incidente, anche il personale medico sanitario. Una volta sul posto, il contributo dei medici e degli infermieri si è rivelato vano: gli operato del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 74enne.

I rilievi in corso: lunghe file sull'A1

A causa dell'incidente e dei rilievi della polizia stradale, si sono formate lunghe file, anche di alcuni chilometri, sul tratto di autostrada coinvolto. Come ha scritto su Twitter Luceverde Radio, profilo dedicato all'infomobilità curato dall'ACI, sarebbero almeno tre i chilometri di coda formati a causa dell'incidente sul tratto di A1 che collega Roma a Napoli, fra Pontecorvo e Frosinone. Nel tweet, come si legge in basso, oltre alla comunicazione anche alcuni suggerimenti per evitare la fila in base alla vostra direzione di marcia e alla vostra destinazione.