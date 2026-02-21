Incidente stradale sulla Prenestina, donna muore nello scontro tra auto e camion Ama: strada chiusa

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e un camion dell'Ama sulla Prenestina. Morta una donna. Ferito il conducente del mezzo pesante. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 21 febbraio, attorno alle ore 14,00 in via Prenestina in prossimità di via Baselice, poco distante dal Grande Raccordo Anulare. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'ambulanza e la Polizia Locale. I caschi bianchi si sono subito resi conto della gravità dell'incidente stradale. La strada è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Incidente stradale sulla Prenestina, morta una donna

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma del VI Gruppo Torri. Nel tamponamento, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti un'auto modello Renault Clio e un mezzo dell'Ama, l'azienda dell'igiene urbana di Roma. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. Ma ad avere la peggio è stata la conducente della Renault. La donna, infatti, è rimasta ferita gravemente, con lesioni in più parti del corpo. Il personale sanitario, dopo averla stabilizzata, l'ha trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso. Ma la donna ha perso la vita, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvarla.

Prenestina chiusa tra via Cannaroli e via Baselice

La strada è chiusa tra via Cannaroli e via Baselice per permettere i rilievi sull'esatta dinamica di quanto accaduto. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Sul posto anche il magistrato di turno. Gli agenti della municipale hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere della zona. La Prenestina nel frattempo è stata chiusa all'altezza del distributore di benzina. Il traffico si è indirizzato sulla Collatina, dove si sono formate lunghe code.