Incidente stradale per il vescovo di Civita Castellana: la sua macchina si è ribaltata

A cura di Enrico Tata

Il vescovo di Civita Castellana, Romano Rossi, è rimasto ferito in un incidente stradale. Stando a quanto si apprende, stava tornando da Ponzano Romano, dove aveva celebrato alcune comunioni, quando la sua macchina è finita fuori strada e si è ribaltata. Soccorso immediatamente dal personale del 118, il vescovo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di ieri, sabato 12 marzo, precisamente al civico 23 di via contrada Sant'Angelo, sulla strada che collega Ponzano e Sant'Oreste.

Fortunatamente le ferite del monsignore non sembrano particolarmente gravi. I sanitari, infatti, gli hanno diagnosticato una frattura della clavicola e lo hanno dimesso con una prognosi di 25 giorni. Secondo quanto riportano i soccorritori, il vescovo Rossi è riuscito a chiamare gli aiuti in autonomia. I carabinieri della compagnia di Monterotondo si stanno occupando dei rilievi: non risultano altre automobili coinvolte nell'incidente, ma per il momento la dinamica rimane sconosciuta.

Chi è il vescovo Romano Rossi

Nel 1990 don Romano Rossi è stato nominato parroco della chiesa romana di Nostra Signora di Coromoto ai Colli Portuensi, Roma. Nel 1993 ha ricevuto il titolo di cappellano del Papa. Nel 2007, si legge sulla sua pagina Wikipedia, papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Civita Castellana. Il 12 gennaio 2008 ha ricevuto l'ordinazione episcopale, nella basilica di San Giovanni in Laterano, Il 14 aprile 2018 è stato nominato membro della Congregazione delle cause dei santi da papa Francesco.