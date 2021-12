Incidente stradale a Valle Muricana: 35enne in prognosi riservata È in prognosi riservata l’automobilista 35enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in zona Valle Muricana a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in zona Valle Muricana a Roma a seguito del quale un 35enne è rimasto gravemente ferito e si trova in prognosi riservata. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, domenica 19 dicembre ed è avvenuto nel territorio del quadrante Nord della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15.30, il trentacinquenne era a bordo di un'automobile Fiat Punto e stava percorrendo la strada, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato all'altezza del civico 523 con una Mini Countryman con al volante un uomo di trentuno anni, che si è fermato a prestare soccorso e ha chiesto aiuto. L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il trentacinquenne. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso il trentacinquenne rimasto ferito e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Automobilista ricoverato in prognosi riservata

Da quanto si apprende l'automobilista di trentacinque anni rimasto ferito risulta ricoverato con prognosi riservata e i medici al momento non si pronunciano sul loro intervento. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XV gruppo Cassia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I cittadini avevano già segnalato la pericolosità della strada e chiesto interventi concreti alle istituzioni per renderla più sicura.