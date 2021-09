Incidente stradale a Sezze, microcar guidata da un giovane travolge e uccide un uomo Non ce l’ha fatta Elio Venditti, l’anziano travolto e ucciso da una microcar condotta da un giovane a Sezze, in provincia di Latina. Il 72enne ieri sera stava camminando in strada, quando la macchinetta lo ha investito ed è deceduto sul colpo. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una microcar ha investito e ucciso un uomo nel Comune di Sezze, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, martedì 31 agosto. La vittima è Elio Venditti, pensionato settantaduenne del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese era sera e l'anziano si trovava in strada e stava camminando, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una microcar condotta da un giovane che si è fermato a prestare soccorso lo ha travolto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha tentato di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente. Il decesso è sopraggiunto infatti praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico del giovane alla guida della microcar. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia.

Auto travolge un ciclista ad Aprilia

Poche ore prima dall'incidente in cui è morto il settantaduenne a Sezze, intorno alle 17 sempre in territorio pontino ad Aprilia un ciclista è stato investito da un'auto in via dei Cinque Archi, nella frazione di Campoverde. Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con l'eliambulanza, le sue condizioni di salute sono molto gravi, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale e la polizia stradale.