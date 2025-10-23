Incidente stradale a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto un 56enne

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale in scooter avvenuto in via del Fosso di Dragoncello a Ostia. Il sinistro si è verificato in località Stagni di Ostia nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 ottobre. La vittima da quanto si apprende è un cinquantaseienne del quale non sono state ancora diffuse le generalità. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era tarda serata. Poco prima dell'incidente il cinquantaseienne era a bordo del suo scooter Aprilia e stava percorrendo via del Fosso di Dragoncello in località Stagni di Ostia. Improvvisamente, per cause non note, l'uomo ha perso il controllo del veicolo a due rute ed è finito fuori strada all'altezza del civico 54. Un impatto violento, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, per una persona le cui condizioni di salute sembravano gravissime. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, gli operatori hanno cercato di rianimare lo scooterista, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito.

Il decesso è sopraggiunto sul posto, non c'è stato il tempo per il trasporto al pronto soccorso. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare. I vigili urbani hanno sequestrato lo scooter, per eventuali successivi accertamenti. Dalle prime verifiche fatte sembra che si tratti di un incidente autonomo e che dunque oltre allo scooter non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Gli agenti lavorano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.