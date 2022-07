Incidente stradale a Fiumicino: il motociclista che ha perso la vita è Manuel Mura Si chiama Manuel Mura il 25enne morto sulla strada verso Fregene nella notte fra sabato e domenica: la sua moto si è schiantata contro alcuni veicoli in sosta.

A cura di Beatrice Tominic

Si è schiantato con la sua moto Honda Cbr nella notte fra sabato 2 e domenica 3 luglio e contro un furgone e alcune macchine in sosta sul ciglio della strada, a ridosso di una recinzione: a perdere la vita è Manuel Mura, un ragazzo di 25 anni residente a Fiumicino. Il ragazzo stava percorrendo verso le ore 2.00 la strada via della Veneziana e via di Porto, che parte da Fregene e costeggia l'aeroporto di Fiumicino, nella zona di campagna fra Maccarese e Fregene quando la sua moto si è schiantata a ridosso di una recinzione contro un furgone e alcune automobili che erano in sosta, dopo aver perso il controllo del mezzo che, subito dopo l'impatti, si è disintegrato.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo l'impatto, alcuni residenti della zona hanno immediatamente allertato i soccorsi. In breve tempo sul luogo sono arrivati i carabinieri e, a bordo di un'ambulanza, medici e infermieri del personale sanitario del 118: per il 25enne, però, non c'è stato nulla da fare. I militari, invece, hanno iniziato subito ad effettuare i loro accertamenti di routine alla ricerca di eventuali dissesti stradali poco distanti dal luogo dell'impatto, in prossimità di un semaforo.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi accertamenti, i carabinieri non hanno rinvenuto nessun particolare dissesto, ma sembra che, al momento dell'incidente, il semaforo lampeggiasse sulla luce gialla. Nel frattempo sono stati ascoltati alcuni testimoni per verificare l'eventuale presenza di altri mezzi, ma sembra che il veicolo si trovasse da solo a percorrere la strada verso Fregene. Fra le ipotesi non si esclude l'alta velocità: adesso si cerca di capire se i proprietari dei veicoli contro cui si è schiantata la moto di Mura abbiano qualche responsabilità.