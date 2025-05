video suggerito

Incidente nella notte vicino lo Stadio Olimpico: morto un 27enne, ferito un altro ragazzo Scontro tra un'auto e una bicicletta in lungotevere Maresciallo Cadorna, zona Flaminio a Roma. Un 27enne tedesco ha perso la vita e un 27enne italiano è rimasto ferito. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente mortale nella notte a Roma, lungotevere Maresciallo Cadorna, nei pressi dello Stadio Olimpico. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate un'automobile, una Mini Cooper, e una bicicletta elettrica.

Morto il ciclista, ferito l'automobilista

Il conducente della bici, un ragazzo tedesco di 27 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dov'è morto poco dopo il suo arrivo. È rimasto ferito anche un ragazzo di 27 anni italiano, che era al volante dell'automobile. Quest'ultimo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santo Spirito per le cure mediche e gli accertamenti del caso. Non è in gravi condizioni.

Indagini in corso sulla dinamica

Sulle cause dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale, che hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti. Al momento i vigili non hanno ancora ricostruito la dinamica di quanto accaduto.