Incidente nella notte all’Eur, auto va a sbattere contro un albero: morto il conducente L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte in corrispondenza del civico 508 di via Laurentina, tra via del Serafico e via di Vigna Murata, quartiere Eur di Roma.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale all'Eur, Roma. Intorno alle 4 di oggi, domenica 31 luglio, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Laurentina per un grave incidente. Una macchina è andata a sbattere, per cause ancora da stabilire, contro un albero. In seguito al violentissimo impatto ha perso la vita il conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sconosciuta, per il momento, l'identità della vittima. Le forze dell'ordine stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Come si vede nella fotografia scattata e resa pubblica dai vigili del fuoco, l'abitacolo dell'automobile nera è stato completamente distrutto a causa del violento impatto contro l'albero sul lato della carreggiata.

Chiusa e poi riaperta via Laurentina

Il fatto è avvenuto per la precisione al civico 508 di via Laurentina, tra via del Serafico e via di Vigna Murata, quartiere Eur di Roma. Fino alle 9.20 la Laurentina è rimasta chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dell'automobile. Informava Atac in una nota: "Chiusa per incidente via Laurentina, nel tratto compreso tra via del Serafico e stazione metro Laurentina – linea 671 direzione piazzale P.L. Nervi, da via Laurentina, devia via del Serafico, via Simone Martini, via di Vigna Murata, via Laurentina". Alle 9.20 circa la situazione è tornata alla normalità, come si legge sul profilo Twitter InfoAtac: "Linea 671, direzione piazzale Pier Luigi Nervi, riprende il normale itinerario. Rimosso incidente in via Laurentina, tratto via del Serafico-stazione metro Laurentina".