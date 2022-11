Incidente nel viterbese, scontro fra furgone e minicar: un morto e un ferito grave L’incidente è avvenuto verso le 16 di giovedì 18 novembre. Morto il conducente della minicar, un 48enne. Trasportato in elisoccorso quello del furgone, ferito grave.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto nel corso del pomeriggio di giovedì 18 novembre nel viterbese, lungo la strada statale Flaminia, all'altezza del cinquantatreesimo chilometro all'altezza del cavalcavia della ferrovia ex Roma Nord: due mezzi si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Si tratta, come riporta Etruria News di un furgone e di una minicar: l'incidente è avvenuto verso le ore 16 all'altezza di Civita Castellana, comune che si trova fra Roma e Viterbo. Proprio lungo la strada che collega le due province a causa del sinistro si sono sviluppare due lunghe colonne di automobili in entrambe le direzioni.

L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo: il conducente del pick up è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Nulla da fare, invece, per il 48enne alla guida della minicar, morto sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi. Gli operatori del personale sanitario del 118, arrivati con ambulanze e due elicotteri Ares, non hanno potuto fare altro che confermare la morte del conducente della minicar, stroncato sul colpo: si tratta di un uomo di 48 anni. Il conducente del furgoncino, invece è stato estratto dalle lamiere e trasportato con uno degli elisoccorso a Roma, dove adesso si trova in codice rosso al policlinico Agostino Gemelli.

Sul posto anche i carabinieri e il personale dell'Anas che ha gestito la mobilità della strada. Subito dopo il sinistro, per permettere i rilievi, il traffico sulla via Flaminia è stato interrotto in entrambe le direzioni, causando lunghe file di automobili incolonnate.