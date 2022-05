Incidente nel Reatino, scontro frontale tra due auto: morto un 50enne, gravissima una donna Un 50enne morto e una donna rimasta gravemente ferita è il bilancio dell’incidente tra due auto avvenuto stasera lungo la strada 313 Ternana a Torri in Sabina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio.

Incidente lungo la strada regionale 313 Ternana a Torri in Sabina, dove un uomo è morto e una donna è rimasta gravemente ferita. Il sinistro risale alla serata di oggi, lunedì 16 maggio ed è avvenuto nel territorio in provincia di Rieti. La vittima è un 50enne residente a Poggio Mirteto di cui non è stata ancora resa nota l'identità e per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 19 quando una Fiat 500 L e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente all’altezza del bivio Torri in Sabina – Montasola. Ad avere la peggio nell'impatto è stato appunto il 50enne, che è deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emegenze 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario, con ambulanze ed eliambulanza, che ha tentato di rianimarlo, ma non c'è statao nulla da fare. Ad avere bisogno di cure mediche è stata una donna, una passeggera che viaggiava all'interno dell'altra auto e che è rimasta gravemente ferita.

Presenti sul posto per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità dei conducenti che si trovavano alla guida dei due veicoli incidentati. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni dei soccorritori e consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, le due auto sono state rimosse e la strada è stata messa in sicurezza.