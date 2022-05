Incidente mortale sull’autostrada Roma-Fiumicino: ha perso la vita un 50enne Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i tecnici di Anas e gli uomini della polizia stradale per i rilievi del caso.

Gravissimo incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino nel corso della serata di ieri, domenica 15 maggio. Stando a quanto si apprende, è morto un uomo di circa 50 anni che viaggiava a bordo di una motocicletta. Secondo quanto ricostruito da Roma Today, si sono scontrate tre automobile e, per l'appunto, la moto della vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i tecnici di Anas e gli uomini della polizia stradale per i rilievi del caso. Il motociclista è stato preso in pieno da una della macchine ed ha fatto un volo di diversi metri che è finito contro il guard rail. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Autostrada Roma-Fiumicino chiusa per l'incidente

L'autostrada Roma-Fiumicino è stata chiusa in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci all'altezza del chilometro 16 a causa di questo incidente mortale. Il traffico verso l'aeroporto è stato deviato per diverso tempo sulla viabilità locale. Per il momento le cause dell'incidente restano ancora sconosciute e le indagini sono tuttora in corso.

Un altro grave incidente a Fiumicino: bambina di 2 anni investita

Sempre nella giornata di ieri si è verificato un altro grave incidente a Fiumicino: in via del Faro una bambina di due anni è stata investita mentre dormiva a bordo del suo passeggino. Un'automobile l'ha presa in pieno. La piccola è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e accompagnata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini sull'incidente sono in corso.