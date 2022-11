Incidente mortale sulla Pontina: 51enne scende dall’auto in avaria e viene travolto Tragedia su via Pontina a Latina, dove un 51enne è morto travolto da un’auto mentre era uscito a controllare la sua macchina in avaria.

A cura di Alessia Rabbai

Le auto incolonnate sulla Pontina per l’incidente (Foto Facebook di via Pontina)

Un uomo di cinquantuno anni è morto in un incidente stradale su via Pontina ad Aprilia. Il sinistro si è verificato nella serata di sabato 12 novembre, nel territorio pontino. Ad essere coinvolti la vittima e l'auto che l'ha investita, la cui conducente dovrà rispondere di omicidio stradale. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida della sua Citroen C1 e stava percorrendo la strada che collega Roma al territorio pontino viaggiando verso Latina, quando ha dovuto fermarsi per un problema alla macchina, forse in avaria.

Dopo essersi accorto che qualcosa non andava, ha preferito verificare e ha accostato al lato della carreggiata. Ha aperto la portiera ed è sceso dall'abitacolo, per controllare la vettura. Improvvisamente una Citroen C3 lo ha travolto all'altezza del chilometro 47 e l'uomo ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire riverso sull'asfalto. Un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Alla guida della macchina c'era una donna di quarantotto anni, che probabilmente non lo ha visto a causa della scarsa illuminazione della strada. Subito dopo l'impatto si è fermata a prestargli soccorso e ha chiamato il 118.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno fatto il possibile per cercare di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constarne il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruitre la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code lungo il tratto di strada interessato dal sinistro. Terminate le verifiche e rimossa la salma, la circolazione è tornata alla normalità.