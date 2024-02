Incidente mortale su via Appia: Fabrizio Pellegrini muore sul colpo Fabrizio Pellegrini ha perso la vita oggi su via Appia a Marino ai Castelli Romani. L’uomo è finito con la sua moto contro un furgone per cause ancora da chiarire. Lascia tre figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nel poco dopo le 14.00 di oggi – venerdì 2 febbraio – nel territorio di Marino ai Castelli Romani. Qui mentre percorreva via Appia in direzione di Roma, un uomo di cinquant'anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto Kawasaki. Per cause ancora da chiarire è andato sbattere contro un furgone che lo precedeva nello stesso senso di marcia.

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto, all'incrocio con via Santa Caterina, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto sul colpo. La vittima si chiamava Fabrizio Pellegrini, residente a Albano Laziale, lascia tre figli.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che hanno eseguito i rilievi del caso e messo sotto sequestro i veicoli coinvolti. La conducente del furgone, rimasta illesa, è stato ascoltata dai militari e sottoposta a alcoltest e drug test

