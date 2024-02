Incidente al Tufello, 17enne alla guida di una minicar ferisce gravemente un anziano Grave investimento in via delle Isole Curzolane al Tufello, dove un anziano è rimasto ferito ed è stato trasportato con codice rosso in ospedale. Un 17enne lo ha investito con la minicar ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Dalla pagina Facebook Reporter Montesacro

Un anziano è rimasto gravemente ferito, travolto da una minicar elettrica, guidata da un ragazzo di diciassette anni. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 2 febbraio, in zona Tufello a Roma. L'uomo investito ha ottantasei anni e ha dovuto ricorrere a cure mediche, soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale.

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 8 e l'anziano stava camminando in strada in via delle Isole Curzolane quando la minicar, una Citroen Ami, lo ha urtato, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Alla guida c'era un adolescente, che dopo averlo investito si è fermato a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico l'anziano e lo ha trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidatto alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accetamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi.

Test per la verifica di alcol e droga nel sangue

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il conducente del veicolo come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue dei quali si attendono i risultati. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto di strada interessato dall'incidente che è stato chiuso temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire agli agenti di lavorare in sicurezza. Terminate le verifiche di rito la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni.

Stamattina un incidente stradale sull'A24

Sempre stamattina intorno alle 8.30 c'è stata un'altra tragedia sfiorata sulla strada, stavolta sull'A24 Roma-L'Aquila poco prima di Tivoli. Un cartello stradale ha colpito un'auto con a bordo due donne, che sono rimaste lievemente ferite. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma la protezza dell'automobilista che ha frenato con calma e ha accostato in corsia d'emergenza ha evitato che avesse un esito ben più grave.