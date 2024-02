Tragedia sfiorata sull’A24: un cartello stradale colpisce in pieno una macchina L’incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’autostrada A24 poco prima di Tivoli: una macchina in transito è stata travolta da un cartello stradale di metallo. Le due donne a bordo sono state lievemente ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi – venerdì 2 febbraio – alle porte di Roma. Sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila all'altezza del chilometro 15, poco prima dell'uscita di Tivoli, erano circa le 8.30 quando una macchina con a bordo due donne si è vista volare addosso un cartello stradale. Il frisbee di metallo, un cartello che segnala a limitare a 90 chilometri orari la velocità, ha colpito l'auto in transito sul lato del passeggero.

La vettura ha sbandato verso la corsia di emergenza. Fortunatamente la donna al volante è riuscita a non perdere il controllo dell'automobile, finendo fuori strada senza gravi conseguenze e senza coinvolgere altre auto in transito. Il cartellone stradale ha colpito il cofano e poi il vetro anteriore che è andato in frantumi.

Rimane da chiarire la dinamica dell'incidente. Ancora da capire se il cartello si è staccato da un palo della segnaletica stradale, o da un'area cantierizzata. Il personale medico del 118, giunto a bordo di un'ambulanza, ha medicato sul posto le due donne rimaste lievemente ferite. Nel luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso per verificare cosa sia accaduto.