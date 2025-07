Incidente mortale nella notte a San Felice Circeo, ha perso la vita Dino Capponi

Secondo quanto ricostruito, Capponi era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo improvvisamente in un tratto dove è presente una doppia curva e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Incidente mortale nella tarda serata di ieri a San Felice Circeo, per la precisione in via Roma, la via che collega la parte bassa del paese costiero a sud di Roma con il centro storico. Ha perso la vita il 50enne Dino Capponi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo quanto ricostruito, Capponi era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo improvvisamente in un tratto dove è presente una doppia curva e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sono state diverse le ferite riportate in seguito all'impatto e l'uomo è praticamente morto sul colpo.

Gli agenti della polizia locale di San Felice Circeo stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, ma al momento non sembrano coinvolti altri veicoli. La salma del 50enne, residente a San Felice, è stata restituita ai familiari dopo l'autorizzazione ricevuta dal magistrato della procura di Latina.