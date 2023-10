Incidente mortale ad Acilia, 65enne perde il controllo della sua C3 e finisce in un fosso Stando a quanto riferito dalla polizia locale, un uomo ha perso il controllo della sua automobile, una Citroen C3, all’altezza del civico 620 di via di Saponara, una parallela della via del Mare, tra Acilia e Dragona.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale ad Acilia intorno alle 6 di oggi, venerdì 13 ottobre. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, un uomo ha perso il controllo della sua automobile, una Citroen C3, all'altezza del civico 620 di via di Saponara, una parallela della via del Mare, tra Acilia e Dragona.

Sempre secondo quanto riferito dai vigli, il conducente è morto praticamente sul colpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un 65enne. La sua automobile, per motivi da accertare, sarebbe finita all'interno di un fosso che si trova al lato della carreggiata (foto in basso).

Sul posto, per i rilevi del caso, sono arrivati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

Sempre nel quadrante Sud della Capitale, alle 8,20 circa la squadra 13A del distaccamento di Ostia dei vigili del fuoco è intervenuta in via del Fosso di Dragoncello, incrocio via dei Pescatori, per un incidente tra due veicoli.

"Arrivati sul posto, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l'aiuto di cesoie e divaricatore, ha consentito l'estrazione di persone incastrate all'interno dei veicoli le quali sono state affidate al personale sanitario. Polizia Municipale sul posto per ripristinare la viabilità", fanno sapere i pompieri in una nota.

Notizia in aggiornamento…