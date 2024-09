video suggerito

Incidente mortale a Roma, investito un 54enne italiano mentre attraversava la strada

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un altro incidente mortale a Roma. È la 112esima vittima sulle strade della Capitale dall'inizio dell'anno. Numeri che parlano di una strage continua per le vie della città e della provincia. L'ultimo caso è avvenuto in via Belmonte in Sabina, tra Torraccia e Casal Monastero, periferia Est nei pressi di via Sant'Alessandro. E anche questa volta la vittima è un pedone. Si tratta di un uomo di 54 anni italiano, investito da un'automobile e morto sul posto. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori del 118.

Al volante dell'automobile un uomo di 67 anni, negativo ai test

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 19 circa. L'investitore, secondo quanto si apprende, è un uomo di 67 anni al volante di una Volkswager Passat. Il conducente del veicolo, che si è fermato per i soccorsi, è stato sottoposto agli esami di rito, test anti droga e test anti alcol, ed è risultato negativo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Caccia al pirata della strada che ha investito e ucciso Daniela Circelli

Sono ancora in corso, invece, le indagini per cercare di risalire al pirata della strada che lunedì ha investito e ucciso a Tivoli la 39enne Daniela Circelli mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente sarebbe stato ripreso da diverse telecamere che avrebbero ripreso la targa e il modello dell'automobile responsabile dell'incidente. Per risalire al conducente, quindi, è soltanto una questione di ore secondo gli investigatori.