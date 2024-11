video suggerito

Incidente in viale Marx a Roma, macchina si ribalta: strada chiusa Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, in viale Marx a Casal de’ Pazzi, Roma. Un’automobile si è ribaltata. Traffico in tilt e chiusure stradali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, in viale Marx a Casal de' Pazzi, Roma. Stando a quanto si apprende, un'automobile si è ribaltata per cause ancora da accertare. Non è chiaro se ci siano o meno feriti.

La polizia locale intervenuta sul posto ha disposto la chiusura temporanea della strada. Traffico in tilt e lunghe code in tutto il quartiere. "Ha bloccato tutto viale Emilio Galbani fino all'incrocio del semaforo davanti la terna", scrive un utente. "Viale Marx chiuso altezza bar Mimosa. Traffico deviato su via Jaspers", scrive un altro cittadino sul gruppo Facebook "Casal de' Pazzi".