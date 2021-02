Incidente stradale in viale Isacco Newton a Roma, dove un'automobile ha travolto e ucciso un cavallo che si trovava in carreggiata. Il sinistro risale alla mattina presto di oggi, giovedì 11 febbraio ed è avvenuto nella zona dei Colli Portuensi. Momenti di paura per l'autista, che ha visto una sagoma spuntargli all'improvviso nel tragitto, quando ancora era buio. Secondo le informazioni apprese erano infatti le ore 5, il sole non era sorto e il conducente, un uomo di cinquantacinque anni alla guida di una Volkswagen Golf, stava percorrendo la strada, viaggiando in direzione Eur. Improvvisamente si è trovato davanti il cavallo e non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo, purtroppo investendolo a poche centinaia di metri prima dello svincolo per immettersi nell'A91 Roma-Fiumicino. Un impatto violento che non ha lasciato spazio all'animale, deceduto nello scontro.

Morto il cavallo investito in viale Newton

L'automobilista che ha investito il cavallo in viale Newton ha dato l'allarme, segnalando l'accaduto al Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Ad intervenire sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Non è chiaro al momento da dove provenisse l'animale e perché si trovasse in strada da solo, probabilmente è scappato da qualche recinzione all'insaputa dei proprietari. Terminate le verifiche di rito, la carcassa del cavallo è stata rimossa dalla carreggiata. Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione dei veicoli. Al momento non si conoscono le precise condizioni di salute dell'autista, ma da quanto si apprende, non sono gravi.