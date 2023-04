Incidente in viale Giulio Cesare, scontro tra auto e scooter: donna soccorsa in codice rosso Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale tra auto e scooter avvenuto su viale Giulio Cesare in zona Prati a Roma. Soccorsa è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente in viale Giulio Cesare

Un incidente stradale si è verificato in viale Giulio Cesare nel quartiere Prati a Roma. Una donna di settantatré anni in gravi condizioni è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 di venerdì 28 aprile. A rimanere coinvolte sono state un'auto e uno scooter. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio della polizia locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni apprese e in aggiornamento una Citroen C1 di colore grigio e il veicolo a due ruote Sym per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono urtati all'altezza dell'incrocio con via Orsini.

Ad assistere alla scena sono stati alcuni passanti, subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto arrivata la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento, è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico una donna ferita e l'ha trasportata con l'ambulanza in ospedale con codice rosso. Al momento non sono note le sue esatte condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, i vigili urbani hanno lavorato per gestire la viabilità.