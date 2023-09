Incidente in via Laurentina: si ribalta con la Smart, un morto Ieri, lunedì 11 settembre, un uomo alla guida di una Smart è morto a seguito di un incidente in via Laurentina. Il decesso prima dell’arrivo al San Camillo.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Un uomo di 42 anni è morto ieri pomeriggio, lunedì 11 settembre intorno alle 17.30, a seguito di un incidente stradale in via Laurentina, nell'area della Selvotta. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe ribaltata più volte a bordo della sua Smart dopo aver perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'impatto con un terrapieno. Trasportato d'urgenza al San Camillo con l'eliambulanza, i medici hanno constatato il decesso dell'uomo subito dopo l'arrivo in ospedale.

L'impatto con un terrapieno e il ribaltamento

Stando a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un incidente autonomo che non ha visto il coinvolgimento di altre persone o mezzi, ma la dinamica rimane ancora al vaglio degli inquirenti per la ricostruzione dei dettagli. Dai primi rilevamenti risulta come la Smart guidata dall'uomo stesse procedendo in direzione Roma, al chilometro 17.500 di via Laurentina, all'altezza di via Vittorio Alpe. Qui l'auto avrebbe urtato un terrapieno perdendo aderenza col manto stradale e finendo per ribaltarsi diverse volte, generando una serie di impatti risultati poi fatali per il l'uomo al volante.

Inutile la corsa in ospedale

Sul luogo sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale e gli operatori del 118. Il conducente della Smart è apparso fin da subito in gravi condizioni e il trasportato d'urgenza al San Camillo ha reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza. Inutile, però, ogni tentativo di soccorso: al momento dell'arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto durante il tragitto.