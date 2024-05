video suggerito

Incidente in via della Pisana, schianto fra tir e autobus: traffico in tilt a Roma Schianto fra camion e autobus in via della Pisana a Roma, dove è rimasto coinvolto un bus della linea 808. Sul posto i caschi bianchi per gestire il traffico, in tilt dopo lo scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le immagini dell'incidente in via della Pisana a Roma, dal profilo di Welcome to Faveals.

Lo scontro questa mattina, martedì 21 maggio 2024. Un mezzo pesante ha sbandato e ha colpito un autobus della linea 808 in via della Pisana, all'altezza del civico 996. In quel punto c'è una curva che porta al Grande Raccordo Anulare: non si esclude che lo scontro possa essere avvenuto proprio per immettersi nelle carreggiate dell'A90.

L'intervento dei caschi bianchi per l'incidente fra bus e camion, sullo sfondo.

Lo schianto fra i due messi è avvenuto verso le ore 8.25 di stamattina. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale di Marconi che si trovano ancora sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, in tilt dopo l'incidente. Spetta a loro cercare di ricostruire con precisione e chiarezza la dinamica dell'accaduto e trovare eventuali responsabilità.

Scontro fra tir e bus: come stanno i viaggiatori

Secondo le prime informazioni sullo scontro, non sembrano esserci feriti all'interno dell'autobus della linea 808, rimasto coinvolto nell'incidente in via della Pisana. La paura, però, è stata tanta. C'è stato uno schianto. La parte laterale dell'abitacolo del tir è completamente danneggiata, lo sportello appare, come mostra la foto in apertura, tutto accartocciato. Danni anche all'autobus:nell'impatto i vetri dei finestrini sono andati tutti in frantumi.

Traffico in tilt via Pisana a Roma questa mattina

L'incidente in cui sono rimasti coinvolti i due mezzi, entrambi ingombranti, sta mandando in tilt il traffico nella zona di via della Pisana. Sul posto i caschi bianchi del gruppo Marconi si stanno occupando della gestione della viabilità, messa a dura prova dalla presenza dell'autobus e del tir, ancora da rimuovere. Nel frattempo si stanno creando code in prossimità del punto in cui è avvenuto lo scontro.

L'intervento dei caschi bianchi davanti all'autobus incidentato.