Incidente in via del Mare, autoarticolato sbanda e urta vari veicoli: un ferito in ospedale

L’incidente sulla via del Mare

Incidente stradale tra via dei Romagnoli e via del Mare a Roma. Un autoarticolato a due piani che trasporta auto ha sbandato e urtato diversi veicoli. Il bilancio è di un ferito, soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 luglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polziia locale di Roma Capitale, che hanno gestito la viabilità e fatto i rililevi del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione con parte di via del Mare chiusa, traffico deviato e code.

Nessun morto nell'incidente con l'autocarro su via del Mare

L’autocarro incidentato in via del Mare

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 10.30. L'autoarticolato a due piani che trasportava auto stava percorrendo viale dei Romagnoli, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sbandato, invadendo parte della carreggiata parallela di via del Mare all'altezza del civico 1963. Perdendo il controllo alla guida il conducente ha urtato diversi veicoli, che in quel momento stavano percorrendo la strada. Momenti di paura, fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi e non ci sono vittime.

Chiusa via del Mare per incidente

L’incidente in via del Mare

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'acacduto ed accertare eventuali repsonsabilità a carico del conducente dell'autoarticolato. I vigili urbani hanno gestito la viabilità, inevitabili i disagi al traffico. Parte di via del Mare è stata temporaneamente chiusa in mattinata nel tratto interessato dall'incidente, per agevolare le operazioni di soccorso del ferito e per consentire i rilievi stradali in sicurezza. Via del Mare è stata chisa in entrambe le direzioni nel tra il sottopasso di Acilia e Ostia Antica, la circolazione è stata deviata su via Ostiense. Terminato l'intervento e rimossi i veicoli incidentati la strada verrà riaperta.