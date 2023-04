Incidente in via del Casale Lumbroso: tre donne ferite, due in terapia intensiva L’incidente stradale in via del Casale Lumbroso di ieri ha come bilancio tre donne ferite finite in ospedale, delle quali due gravi. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente lungo via del Casale Lumbroso (Foto dal gruppo Facebook quartiere Massimina)

Tre donne ferite, delle quali due gravi è il bilancio dell'incidente stradale in via del Casale Lumbroso. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, venerdì 21 aprile, in zona Massimina. A rimanere coinvolte sono state tre vetture, una in movimento e due in sosta. Secondo le prime informazioni apprese erano circa le 21 quando una Bmw X6 che stava percorrendo al strada per cause non note e ancora in corso d'accertamento è finita contro una Lancia Y e una Fiat 500 tutte e due parcheggiate all'altezza del civico 88. La scena si è svolta davanti ai passanti ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di soccorso per diverse persone ferite.

Due donne soccorse in codice rosso

Data la dinamica del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato sul posto per estrarre le donne ferite dalle lamiere delle auto e consegnarle alle cure del personale sanitario, arrivato con diversi mezzi di soccorso. Una donna che viaggiava all'interno della Lancia Y è stata trasportata al Policlincio Agostino Gemelli di Roma in codice rosso, una seconda donna, sempre della Lancia Y, è stata invece trasferita all'ospedale San Camillo in codice rosso, una donna passeggera della Fiat 500 è stata portata al Sant'Eugenio in codice giallo. Arrivate nei tre nosocomi, sono state poi affidate ai medici per le cure del caso. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo Monteverde, che hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcune persone presenti e stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'accaduto.