Incidente in via Collatina, scontro tra due auto: 61enne in codice rosso Una donna di 61 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica a seguito di un incidente tra due auto in via Collatina a Tor Sapienza.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente in via Collatina a Tor Sapienza (Immagine dei vigili del fuoco)

Incidente stradale in via Collatina a Roma, dove una donna di sessantuno anni è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale in codice rosso. Il sinistro è avvenuto oggi, lunedì 27 dicembre, poco prima delle ore 16 in zona Tor Sapienza. Un pomeriggio di paura per due famiglie dopo le feste di Natale e Santo Stefano. A rimanere coinvolte due auto, che si sono scontrate. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente un'utilitaria e un jeep di colore grigio, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate all'altezza del civico 295. Nell'impatto il fuoristrada, per dinamiche da accertare, si è ribaltato sul lato sinistro. La scena si è svolta davanti agli automobbilisti di passaggio che, preoccupati per le condizioni di salute degli occupanti dei due veicoli, si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Per recuperare la donna ferita è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Automobilista ferita estratta dalle lamiere

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intervento a seguito di incidente stradale, sul posto è intervenuta una squadra di Tuscolano 2 (12/A). I pompieri hanno lavorato per estrarre la conducente del fuoristrada dalle lamiere, che ha avuto la peggio tra i due. Messa in sicurezza e affidata al personale sanitario è stata poi trasportata all'ospedale in codice rosso per dinamica, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Fortunatamente l'altro automobilista è invece rimasto illeso. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per gli accertamenti di loro competenza. I vigili urbani hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Via Collatina nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa al traffico e riaperta al termine delle operazioni.