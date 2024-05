video suggerito

Incidente in via Aurelia, auto si schianta contro un muro: in ospedale bimba di 7 mesi Incidente lungo la via Aurelia, nella zona di Civitavecchia: a bordo dell'automobili due donne e la piccola, trasferite in ambulanza all'ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Paura lungo la via Aurelia nord, all'altezza di Civitavecchia, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio 2024, un'automobile si è schiantata contro un muro, verso le 17.40. Coinvolte nel sinistro due donne che erano a bordo del mezzo e una bimba di 7 mesi, che si trovava con loro: a farle uscire dall'abitacolo, ridotto ad un ammasso di lamiere, i vigili del fuoco. Poi sono state trasferite d'urgenza in ospedale.

L'incidente lungo la via Aurelia

Stava percorrendo la via Aurelia quando è andata fuori strada. L'automobile si è scontrata contro il muro della caserma della polizia Stradale. L'impatto è stato violento. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto uscire le due donne e la bimba coinvolte nello schianto dall'abitacolo della macchina, ormai ridotta ad un cumulo di lamiere. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'automobile e l'area circostante. Per permettere l'intervento, è stata chiusa la via Aurelia nord fino al termine delle operazioni.

Oltre a loro, sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Restano in corso di accertamento le cause del sinistro.

Come stanno le due donne e la bimba trasferite in ospedale

Non appena scattato l'allarme, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118. Sono loro che le hanno trasportate all'interno dell'ambulanza e trasferite d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Civitavecchia dove sono state sottoposte ai controlli necessari.